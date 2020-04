Kostenfreie Security-Kurse für Profis

Fortinet stellt sein gesamtes Online-Angebot an Fortgeschrittenen-Trainings für Netzwerk-Sicherheitsexperten zum Selbststudium kostenlos zur Verfügung. Dies umfasst 24 kostenlose Security-Kurse, die Themen wie Secure SD-WAN, Public Cloud Security und Secure Access behandeln.

Weltweit mussten Unternehmen ihr Netzwerk schnell anpassen, um den Wechsel ihrer Mitarbeiter von traditionellen Arbeitsumgebungen zur Telearbeit im Homeoffice zu unterstützen. Gleichzeitig machen sich Cyber-Kriminelle die beispiellose Zunahme des Fernzugriffs auf sensible Informationen und Daten zunutze, indem sie nach Sicherheitslücken suchen und Angriffsstrategien gezielt auf Telearbeitsumgebungen verlagern.



Fortinet [1] nutzt den Lehrplan des Schulungs- und Zertifizierungsprogramms seines NSE-Instituts und bietet nun 24 kostenlose Security-Kurse für Fortgeschrittene an. Das soll IT-Fachleuten dabei unterstützen, ihr Wissen über Cybersecurity zu erweitern und neue Risiken zu meistern. Die Mehrzahl der Kurse stand bisher für Fortinet-Partner kostenlos zur Verfügung, steht nun aber allen Interessierten offen. Die Kurse werden bis Ende 2020 kostenlos sein.



Fortinet möchte so einen Beitrag leisten, den sich rasch entwickelnden Bedürfnissen von Unternehmen gerecht zu werden, die hochgradig verteilte und entfernte Belegschaften sichern müssen. Die Kurse bieten Studierenden und allen, die eine Karriere in der Cyber-Sicherheit anstreben, die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen oder sich weiterzubilden.