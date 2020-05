Schutzschild für SharePoint Online

Die neue Version von Kaspersky Security for Microsoft Office 365 soll durch die Abdeckung von SharePoint und eine sichere Datenfreigabe innerhalb von Microsoft Teams eine noch größere Sicherheit für die digitale Zusammenarbeit von Mitarbeitern und Remote-Arbeit bieten – zusätzlich zu dem bisher verfügbaren Schutz für Exchange Online und OneDrive.

Der Service von Kaspersky Lab [1] schütze nicht nur weiterhin die Posteingänge vor Phishing-E-Mails, sondern stelle auch sicher, dass nur saubere und zuverlässige Dateien auf SharePoint Online zugreifen könnten, sodass IT-Sicherheitsverantwortliche den Umfang der zu scannenden Websites festlegen können. Kaspersky hat die Nutzungszeit der kostenlosen Testversion von Kaspersky Security for Microsoft Office 365 zudem auf ein halbes Jahr verlängert. Im Januar und Februar 2020 blockierte Kaspersky Security for Microsoft Office 365 im Durchschnitt mindestens einen Versuch pro Postfach, auf einen Phishing-E-Mail- Link zu klicken.



Mit dem jüngsten Schutz-Upgrade führt der Hersteller verbesserte Anti-Phishing-Funktionen mit einer speziellen Anti-Spoofing-Funktion ein. Dies schütze Unternehmensanwender vor gezielten Phishing-E-Mails, die angeblich im Namen von Kollegen oder Subunternehmern versendet werden, in Wirklichkeit aber gefälschte Domain-Namen verwenden. Die neue Funktion ermögliche es, eine Liste zuverlässiger E-Mail-Domains von Unternehmen und Subunternehmern zu erstellen, sodass sich eine bösartige E-Mail erkennen lässt. Um die Gefährdung durch andere Bedrohungen zu reduzieren, hat Kaspersky Security for Microsoft Office 365 den Schutz für SharePoint Online und Microsoft Teams erweitert und sichert nach eigener Aussage jetzt alle Kollaborations- und Messaging-Kanäle innerhalb von Office 365. Damit sei gewährleistet, dass keine Malware in SharePoint Online hochgeladen und dann im gesamten Unternehmen verbreitet würde. Darüber hinaus könnten Administratoren den Umfang des Scan-Prozesses von SharePoint-Websites innerhalb des Unternehmens verfeinern und modifizieren.