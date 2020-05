Microsoft gibt Startschuss für Surface Go 2

Ab heute ist das "Surface Go 2" von Microsoft auf dem deutschen Markt erhältlich. Redmond positioniert das Gerät als leichtes, schlankes und flexibles 2in1-Device, das für die mobile Nutzung optional in einer LTE-Variante verfügbar ist.

Produktivität von jedem Ort verspricht Microsoft mit dem Surface Go 2.

Die neueste Generation des Surface Go kommt mit einem größeren PixelSense-Touch-Display mit 10,5 Zoll, wahlweise Intel-Core-M-Prozessoren der 8. Generation oder Pentium -Gold-Prozessoren und einer erhöhten Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden. Das schlanke und leichte Design seines Vorgängers hat der Hersteller beibehalten. Für eine hochauflösende Bild- und Tonqualität bei Videokonferenzen sollen die überarbeiteten Dual-Fernfeld-Studio-Mikrofone und eine 5-Megapixel-Frontkamera sorgen.



Für Nutzer, die auch unterwegs auf Daten zugreifen möchten, ist das Surface Go 2 als LTE-Advanced-Variante erhältlich und kann mit einem Cover in den Farben Platin, Schwarz, Mohnrot oder Eisblau kombiniert werden. Das Gerät startet auf dem deutschen Markt ab einem Preis von 459 Euro. Mit LTE-Advanced ist das Device ab 829 Euro erhältlich. Auch von Surface Go 2 sind spezielle Modellvarianten für Kunden aus Bildung und Forschung erhältlich. Privatkunden erhalten die Devices mit Windows 10 Home, an Firmenkunden werden sie mit Windows 10 Pro ausgeliefert.