Red Hat und AWS stellen Amazon Red Hat OpenShift vor

Red Hat und AWS präsentieren Amazon Red Hat OpenShift, einen gemeinsam verwalteten und unterstützten Enterprise Kubernetes Service auf AWS. Dieser bietet Unternehmen die Möglichkeit, Anwendungen in AWS auf der leistungsstarken Kubernetes-Plattform von Red Hat zu erstellen und bereitzustellen.

Mit Amazon Red Hat OpenShift [1] können Unternehmen Red Hat OpenShift Cluster einführen und dabei weiterhin die bekannten AWS-Prozesse und Vorteile nutzen, etwa im Hinblick auf die Cluster-Erstellung und -Verwaltung, das On-Demand-Abrechnungsmodell oder die Möglichkeit, AWS bei Supportanfragen zu kontaktieren. Entwickler können mit dem neuen Angebot so containerisierte Applikationen konzipieren, die sich in die mehr als 170 Cloud-nativen Services von AWS integrieren lassen.



Hierbei erhalten Anwender Zugang zur "weltweit umfassendsten Enterprise-Kubernetes-Plattform", die bereits von mehr als 2000 Kunden genutzt wird sowie eine native Integration mit den AWS-Services. Das Cloud-Services-Portfolio von AWS, das Compute, Storage, Networking, Datenbanken, Analytics und Maschinelles Lernen umfasst, ist direkt über Amazon Red Hat OpenShift zugänglich. Auch besteht die Möglichkeit, Workloads in die AWS Public Cloud zu verschieben.