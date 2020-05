Schwachstellensuche als Service

Aufgrund der wachsenden Bedrohungslage und gezielteren Cyberangriffe erweitert Allgeier CORE sein Security-as-a-Service-Portfolio um das Schwachstellenmanagement des finnischen Herstellers F-Secure. Bei F-Secure Radar handelt es sich um eine schlüsselfertige Schwachstellenscanning- und -management-Plattform. Sie ermöglicht es Anwendern, interne sowie externe Gefahren zu erkennen und zu verwalten.

Um Sicherheitslücken vorzubeugen, gilt es, Schwachstellen schnellstmöglich zu erkennen und zu beheben. Daher hat sich F-Secure auf Security aus der Cloud sowie internes und externes Schwachstellenscanning spezialisiert. Mittels F-Secure Radar lassen sich Compliance-Vorgaben erfüllen sowie EU-DSGVO- und PCI-DSS-Konformität gewährleisten. Zudem ermöglicht es dem Anwender, Shadow-IT in seinem Unternehmen sichtbar zu machen. So wird ihm die gesamte Angriffsfläche aufgezeigt und er kann auf alle kritischen Schwachstellen reagieren.



Mit der Erweiterung des Allgeier CORE-Portfolios [1] um F-Secure Radar bieten die Sicherheitsunternehmen eine gemeinsame Lösung für das Schwachstellenmanagement. Damit sollen die Kunden in der Lage sein, ihre IT-Systeme eigenständig auf mögliche Schwachstellen zu testen. Neben dem Zugang zum Allgeier-CORE-Support erhält der Nutzer regelmäßige Statusmeetings sowie Beurteilungen seines aktuellen IT-Sicherheitsstatus durch einen Allgeier CORE Security Consultant.



"Bei F-Secure Radar hat uns neben den detaillierten Analyseergebnissen insbesondere auch die intuitiv bedienbare Oberfläche überzeugt. Diese erleichtert dem Anwender das Handling und bietet ihm die Möglichkeit, jederzeit Einstellungen innerhalb des Scanners individuell anzupassen", sagt Marcus Henschel, Geschäftsführer von Allgeier CORE.