Netzwerkkameras für drinnen und draußen

TRENDnet erweitert sein Portfolio an IP-Netzwerkkameras um zwei neue Modelle. Die neue Indoor/Outdoor Kuppel-Netzwerkkameras TV-IP341PI eignet sich für die Wand- und Deckenmontage, bei der sich das drehbare Objektiv via Steuerung am PC oder Smartphone neigen und schwenken lässt. Dagegen kann die Ausrichtung der Netzwerkkamera TV-IP340PI nur manuell per Hand vorgenommen werden.

Steuerung per Smartphone: Die TV-IP341PI eignet sich für die Wand- und Deckenmontage.