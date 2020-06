SSD für Hochleistungs-PCs

Mit seiner neuen SSD "KC2500" verspricht Kingston den verbesserten Arbeitsfluss mittels Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3500 beziehungsweise 2900 MByte/s. Weiterhin sollen der Gen-3.0-x-4-Controller und die 96-Layer-NAND-Technik für höhere Leistung sorgen.

Die "KC 2500" bietet laut Kingston Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3500 MByte/s.

Die M.2-NVMe-PCIe-SSD "KC2500" [1] von Kingston ist in verschiedenen Kapazitäten bis zu 2 TByte verfügbar. Laut Hersteller spart die Neuvorstellung durch den M.2-2280-Formfaktor Platz für andere Komponenten und bietet die Vorteile von PCIe-Geschwindigkeiten. Zudem sollen auch der Gen-3.0-x-4-Controller und die 96-Layer-3D-TLC-NAND-Technologie für verbesserte Performance sorgen. Ein detailliertes Datenblatt ist unter [2] verfügbar.



Das Gerät arbeitet mit einer AES-XTS-256-Bit-Verschlüsselung und unterstützt die volle Bandbreite der diversen Security-Programme. Darüber hinaus sei die Nutzung unabhängiger Softwareanbieter wie Symantec, McAfee, WinMagic und anderen in Verbindung mit der TCG-Opal-2.0-Security-Managementlösung möglich. Das Laufwerk unterstützt außerdem Microsoft eDrive, eine Spezifikation in Hinblick auf die Verschlüsselung bei der Verwendung von BitLocker.



Die Festplatte ist aktuell in den Kapazitäten 250 GByte, 500 GByte, 1 TByte und 2 TByte verfügbar. Für das Laufwerk gibt Kingston fünf Jahre begrenzte Garantie sowie kostenfreien technischen Support. Die Preisspanne für die verschiedenen Varianten beträgt zwischen 80 und 480 Euro.