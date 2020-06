Meister aller Geschwindigkeiten

Ob die IT läuft oder nicht, sollte der Administrator im Idealfall nicht erst durch Beschwerden der Mitarbeiter erfahren. Eine proaktive Überwachung der Systeme kann Ungereimtheiten schon im Vorfeld aufdecken. Und sollte doch etwas schieflaufen, benötigen die User natürlich passgenaue Unterstützung. In der Juli-Ausgabe beleuchten wir deshalb den Schwerpunkt "Monitoring & Support". Darin zeigen wir unter anderem, wie Sie die Leistung von Terminalservern im Blick behalten und welche Neuerungen das Ticketsystem OTRS 8 mitbringt. Auch die Überwachung von USV-Anlagen darf nicht fehlen. In den Tests nehmen wir das Ticketsystem Servicecamp von TeamViewer unter die Lupe. [ mehr