Jetzt neu: Cloud-Defined Storage

Das Freiburger Start-up Gardion will mithilfe von Crowdfunding ein VPN entwickeln, das besser vor Tracking und Schadsoftware schützen soll. Am 23. Juni 2020 beginnt das Unternehmen eine Kampagne auf seiner Webseite, um in vier Wochen 15.000 Euro einzusammeln. Mit dem zweiten Fundingziel von 60.000 Euro will der Hersteller das VPN bis Ende des Jahres um verbesserte Filtermöglichkeiten oder das neue Protokoll Wireguard erweitern. [ mehr