Kostenlose Online-Kurse für IT-Sicherheitsexperten

Eine digitale Lernreihe über Sicherheit, Orchestrierung und Verwaltung von Unternehmensnetzwerken von Check Point ist jetzt auf der Bildungs- und Schulungsplattform Coursera verfügbar. Die kostenlosen Kurse richten sich an IT-Sicherheits- und Netzwerk-Experten.

Bereits verfügbar ist die Kursreihe Check-Point-Jump-Start [1]. Sie richtet sich an Sicherheitskräfte und IT-Administratoren, die sich mit digitalen Bedrohungen und der Verwaltung von Schutzmaßnahmen in mittleren und großen Unternehmensnetzwerken befassen. Die Serie wird demnächst durch Cloud-Kurse ergänzt, die sich an DevOps- und DevSecOps-Spezialisten richten.



Check Point bietet außerdem CloudGuard Cyber-Range-Schulungen [2] an. Diese Kurse bestehen aus einer simulierten und spielerisch gestalteten Lernumgebung, aufgesetzt über die flexible Cyber-Range-Cloud-Plattform. Diese Schulung kann vollständig an die Bedürfnisse der Anwender angepasst werden, mit integrierter Nachbesprechung und Fortschrittsverfolgung.