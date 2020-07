Klare Sicht in der Produktion

baramundi hat das 2020er-Release der baramundi Management Suite veröffentlicht. Der Hersteller hat sie mit der "Manufacturing Edition" um eine Variante zum Management von Endgeräten in Produktionsumgebungen erweitert. Dadurch soll sie auch die Inventarisierung industrieller Steuerungssysteme ermöglichen.

Mit ihrem neuen "Argus Cockpit" will die baramundi Management Suite Admins jederzeit und an jedem Ort Zugang zu den Statusinformationen ihrer Infrastruktur ermöglichen.

Darüber hinaus bietet die Software von baramundi [1] mit dem neuen "Argus Cockpit" eine cloudbasierte Anwendung zur Kontrolle des Systemstatus über das Internet. Startpunkt der neuen Manufacturing Edition für die Verwaltung vernetzter Produktionsumgebungen ist das IC-Inventory-Modul, mit dem sich Industrial-Control-Geräte vom Typ Siemens Simatic S7 erfassen, inventarisieren und verwalten lassen.



Das neue Argus Cockpit startet mit dem Anspruch, IT-Administratoren zu ermöglichen, den Status ihres IT-Systems zeit- und ortsunabhängig zu kontrollieren. Die cloudbasierte Anwendung kann über jeden aktuellen Browser den jeweiligen Status von mit baramundi verwalteten IT-Umgebungen abrufen. So soll das mandantenfähige System IT-Verantwortliche in die Lage versetzen, Kontrollen per Internet ohne VPN-Verbindungen zu den Servern durchzuführen.



Neben verschiedenen sicherheitsrelevanten Verbesserungen umfasst die baramundi Management Suite 2020 Neuerungen im License-Management-Modul. Dort stehen laut Anbieter nun verbesserte Optionen zum Import externer Produkt-, Lizenz- und Vertragsdaten bereit. Dies soll den manuellen Aufwand reduzieren und die Geschwindigkeit bei der Erfassung des Lizenzgeschehens erhöhen. Weitere Detailverbesserungen finden sich in den Filteroptionen, dem Kiosksystem und bei externen Geräten.