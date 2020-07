Hoher Durchsatz in dichten Umgebungen

Zyxel hat sein Portfolio um neue WiFi-6-Access-Points für kleine und mittelständische Unternehmen erweitert. Die Geräte bieten laut Hersteller einen bis zu sechsmal höheren Durchsatz als 11ac-Access-Points in Umgebungen mit hoher Dichte.

Der "WAX650S 802.11ax" verringert Gleichkanalinterferenzen, um die Leistung von WiFi 6 zu erhöhen.

Die neue Generation von WiFi-6-Access-Points verfügt über OFDMA- und BSS-Farbtechnologien, die es laut Zyxel ermöglichen, mehrere Zugangspunkte in der gleichen Umgebung zu nutzen, ohne Gleichkanalinterferenzen befürchten zu müssen. In Kombination mit der MU-MIMO-Antennentechnologie sei die Leistung und Zuverlässigkeit in Umgebungen mit hoher Dichte wie Büros, Schulen, Hotels und Restaurants gewährleistet.



Der "WAX650S 802.11ax" [1] verspricht eine Datenrate von bis zu 3550 MBit/s. (2400 MBit/s in 5 GHertz und 1150 MBit/s in 2,4 GHertz). Die Antennentechnologie soll dabei helfen, Gleichkanalinterferenzen zu verringern. Weiterhin verfügt die Neuvorstellung über eine dynamische Kanalauswahl, Zero-Wait-DFS, Lastausgleich, Smart-Client-Steering und ein drittes Funkgerät für das Scannen und Überwachen des Wireless-Netzwerks.



Der ebenfalls neue Access Point "WAX510D 802.11ax" [2] erreicht laut Herstellerangaben einen Durchsatz von bis zu 1775 MBit/s (1200 MBit/s in 5 GHertz und 575 MBit/s in 2,4 GHertz). Das Gerät verwendet eine dual-optimierte Antenne, die sich an Wänden und Decken montieren lässt, um Interferenzen zu reduzieren und die Abdeckungsfläche zu vergrößern. Die 802.11ax-Access-Points sind ab sofort bei allen autorisierten Zyxel-Händlern und E-Commerce-Partnern erhältlich.