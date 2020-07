Auf schnellstem Weg

Colt Technology Services bietet einen neuen Multi-Cloud-Zugang über seine SD-WAN-Plattform in Europa an. Unternehmen erhalten so eine Verbindung zu gleich mehreren Cloud Service Providern einschließlich Cloud-zu-Cloud-Verbindungen über SD-WAN. Ziel: eine höhere Sicherheit und Flexibilität sowie geringere Latenz im Vergleich zu öffentlichen Internetverbindungen.

Die SD-WAN-Technologie ermöglicht laut Colt [1] zudem eine intelligente Anwendungserkennung und Verkehrssteuerung im Netzwerk. Das öffentliche und private Peering mit Cloud Service Providern weltweit, einschließlich Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft Azure, soll den Anwendungsverkehr unabhängig von der genutzten Auswahl an Cloudplattformen so optimieren, dass er stets den direkten Weg nimmt.



Colt setzt dazu seine SD-WAN-as-a-Service-Plattform zur Verkehrsteuerung ein: Geschäftskritische Anwendungen in der Cloud lassen sich damit über private Verbindungen routen und die Übertragung weniger kritischer Anwendungen auf Internetverbindungen auslagern. Kunden können dabei die Konfigurationsoptionen für das Netzwerk selbst verwalten.



Der neue Multi-Cloud-Zugang über SD-WAN wird durch das Colt IQ Network unterstützt, das global 29.000 Gebäude und mehr als 900 Rechenzentren verbindet. 25.000 Unternehmen weltweit nutzen demnach bereits das Glasfasernetz von Colt und würden von einer "reibungslosen Verbindung zur Cloud" profitieren.