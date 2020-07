Besser unterstützt

TeamViewer kündigte neue Funktionen für die ServiceNow-Integration an, die im "ServiceNow Store" verfügbar sind. Die Integration besteht seit 2016 und wurde in der Tiefe wie auch der Breite der Funktionen konstant erweitert, um besonders größeren Organisationen mit komplexer Unternehmensstruktur die Verwaltung ihrer IT zu vereinfachen.

Die TeamViewer-Remote-Support-Integration mit ServiceNow [1] soll IT-Abteilungen eine bessere Kommunikation mit internen oder externen Benutzern erlauben. Das integrierte TeamViewer-Dashboard bietet dabei die Möglichkeit, mehrere Support-Anfragen gleichzeitig zu verwalten und Berichte über die Verwendung von TeamViewer zu erstellen. Außerdem können die Supportmitarbeiter nun auf jedes Gerät innerhalb des mit ServiceNow verbundenen Netzwerks im beaufsichtigten oder unbeaufsichtigten Modus zugreifen.



Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Fernsteuerung aller in ServiceNow verwalteten Geräte mittels des unbeaufsichtigten Modus sowie eine automatisierte Masseninstallation von Geräten für die Fernsteuerung über ServiceNow CMDB (Configuration Management Database). Ebenfalls mit an Bord ist die zentrale Kontrolle von Zugriffsrechten mit neuen Sicherheitsprofilen, auch für den unbeaufsichtigten Modus sowie die automatische Verknüpfung von CMDB-Geräten in jedem ServiceNow-Task für einen schnellen "One-Click" Zugang, zum Beispiel bei Störungen. Nicht zuletzt stehen den Nutzern nun detaillierte zentrale Verbindungsnachweise zur Verfügung.