Storage für hochskalierbare Cloudinfrastrukturen

Supermicro erweitert sein Portfolio an Storagesystemen um neue 60- und 90-Einschub-Optionen. Die Speichersysteme sind laut Hersteller für hochskalierbare Cloudinfrastrukturen sowie HPC-Storageanwendungen optimiert. Bei maximaler Konfiguration soll die Neuvorstellung bis zu 1440 TByte Speicher ermöglichen.

Das neue Storagesystem von Supermicro verspricht bis zu 1440 TByte Speicher auf 4U.

Die neuen 4U-Storagesysteme [1] unterstützen sowohl Scale-Up- als auch Scale-Out-Architekturen und verfügen über 60 beziehungsweise 90 Hot-Swap-2.5"/3.5"-SAS3/SATA3-Einschübe. Weiterhin sind zwei Onboard-PCI-E-M.2-Steckplätze sowie zwei interne Slim-SATA-SSD-Steckplätze vorhanden. Bei maximaler Konfiguration biete ein entsprechend konfiguriertes Single-Node-System bis zu 1440 TByte auf 4U.



Das Single-Node-System unterstützt zusätzlich zwei rückseitige Hot-Swap-2.5"-Einschübe für OS-Mirroring sowie vier optionale NVMe-U.2-Einschübe für schnelles Caching. Die Single- und Dual-Node-Systeme nutzen skalierbare Intel-Xeon-Prozessoren der zweiten Generation in einer Dual-Sockel-Konfiguration mit 16 DIMM-Steckplätzen pro Server-Node.



Sowohl das 60- als auch das 90-Einschub-System sind in Single-Node- sowie Dual-Node-Konfigurationen verfügbar, bei welchen die Laufwerke gleichmäßig unter den beiden Nodes aufgeteilt werden. Die Laufwerke sind zusätzlich in einer Storage-Bridge-Bay-(SBB)-Konfiguration erhältlich, was für Hochverfügbarkeit sorgen soll. In diesem Fall haben beide Nodes Zugang zu allen Laufwerken und liefern sich bei Fehlerfällen gegenseitiges Backup. Sämtliche wichtige Onboard-Systeme wie Hot-Swap-Server-Nodes, Expander, Lüftermodule, Netzteile und Laufwerke bieten laut Supermicro ein modulares, werkzeugloses Design.