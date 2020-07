Heißgekühlt

Bei Thomas-Krenn sind unter der Bezeichnung RI2208-LCS ab sofort Standardserver mit Heißwasser-Direktkühlung erhältlich. Entwickelt wurde das Kühlsystem in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Cloud&Heat Technologies.

Die Server der Reihe RI2208-LCS sind mit Heißwasser gekühlt und versprechen dadurch eine höhere Energieeffizienz.

Bei den Servern [1] handelt es sich um eine modifizierte Variante des Dual-CPU-Systems RI2208, das für typische Workloads in Unternehmen und Rechenzentren, Virtualisierung und Cloud Computing ausgelegt ist. Die Rechner sind mit Kühlmittelanschlüssen für den Einbau in die Micro Datacenter von Cloud&Heat vorbereitet. Mainboard-Komponenten wie CPU, Chipsätze und Spannungswandler, die besonders zur Wärmeproduktion beitragen, sind mit Kühlkörpern ausgestattet. Auch der RAID-Controller ist in den Kühlkreislauf eingebunden.



Das Herzstück des Servers bildet ein Supermicro-Mainboard mit LGA3647-Sockel und C622-Chipsatz. Somit können bis zu 1 TByte Arbeitsspeicher zwei CPUs aus der Intel-Xeon-Scalable-Serie unterstützen. Das Gehäuse mit zwei Höheneinheiten bietet Platz für acht Datenträger. Als Storage-Medien sind eine Vielzahl an SSDs möglich. Zusatzkarten können individuell durch Cloud&Heat mit Kühlkörpern ausgestattet werden.



Aktuell stehen bereits für 100-GBit-Netzwerkkarten Kühlkörper zur Verfügung. Bei den modularen Micro-Datacenter-Trägersystemen von Cloud&Heat handelt es sich um 19-Zoll-Racks, die neben den flüssig gekühlten Servern auch alle Komponenten enthalten, die für den Betrieb notwendig sind, etwa Hydraulik zur Kühlmittelverteilung, Wärmeüberträger, Steuerungs- und Überwachungstechnik.