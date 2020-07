Innenansichten

Mit ObserveIT stellt Proofpoint seine neue cloudbasierte Plattform für das Insider Threat Management (ITM) vor. Das Produkt tritt an, um Unternehmen bei der Erkennung von Insiderrisiken und der beschleunigten Reaktion auf Vorfälle zu helfen.

Proofpoints ObserveIT nimmt bösartige Benutzeraktivitäten unter die Lupe, die von Unternehmens-Insidern ausgehen.

Auch soll ObserveIT von Proofpoint [1] einen verbesserten Überblick über Benutzeraktivitäten, Dateninteraktionen und den Bedrohungskontext aufzeigen. Der integrierte personenzentrierte Sicherheitsansatz soll den Schutz von Personen und den kritischen Daten, mit denen sie arbeiten, sicherstellen. Diese Integration kombiniert die Sichtbarkeit von Bedrohungen in Echtzeit, Cloud App ecurity Broker (CASB)-Informationsschutz und Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein mit der ObserveIT-Endpunkt-basierten ITM-Plattform.



Zu den Neuerungen in ObserveIT gehören erweiterte Fähigkeiten zur Erkennung von Insider-Bedrohungen, die die mittlere Zeit bis zu deren Erkennung reduzieren soll. Der integrierte Workflow zur Reaktion auf Vorfälle will funktionsübergreifend die Koordination der Teams rationalisieren und beschleunigen und so die die mittlere Reaktionszeit (Mean time to React, MTTR) reduzieren. Darüber hinaus verspricht die Breitstellung des Sicherheitsdiensts über die Cloud eine große Skalierbarkeit.