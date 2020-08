Riskante Browser-Zugangsdaten aufdecken

Schwache oder vielfach verwendete Passwörter sind ein Einfallstor für Angreifer. KnowBe4 stellt daher den kostenlosen "Password Browser Inspector" vor. Dieser überprüft die in Webbrowsern gespeicherten Zugangsdaten und soll so Risiko-User ausfindig machen.

Das Problem beim Speichern von Passwörtern in Browsern besteht darin, dass viele Benutzer dieselben Passwörter für Arbeits- und Privatkonten wiederverwenden, was die Organisationen einem höheren Risiko aussetzt. Der "Password Browser Inspector" von KnowBe4 [1] inspiziert alle verfügbaren Benutzerrechner im Netzwerk einer Organisation und identifiziert deren "Risikonutzer", indem er die im Browser gespeicherten Passwörter scannt und mit dem Active Directory abgleicht.



Das Tool prüft zusätzlich, ob Benutzer bekanntermaßen schwache oder alte Kennwörter oder dasselbe Kennwort an mehreren Standorten verwenden. Es erstellt dann einen detaillierten, jedoch sicheren Bericht über die betroffenen Benutzerkonten, um die Anfälligkeit der Organisation für den Diebstahl von Berechtigungsnachweisen, Kontoübernahmen, das Opfer eines Datenverstoßes oder einer netzwerkweiten Ransomware-Infektion zu zeigen.