Quanten-as-a-Service

Amazon Web Services hat die allgemeine Verfügbarkeit des vollständig verwalteten Diensts Amazon Braket angekündigt. Mit ihm können Nutzer in einer einzigen Entwicklungsumgebung Computer verschiedener Quantencomputing-Hardware-Hersteller nutzen. Der Service soll Entwicklern und Forschern beim Einstieg in das Quantencomputing helfen, indem er Entwicklungswerkzeuge, Simulatoren und Zugang zu einem vielfältigen Satz von Quanten-Hardware bereitstellt.

Amazon Braket [1] soll für Entwickler und Forscher die Hürden zur Evaluation von Quantencomputing reduzieren, indem es diese neue Art der Datenverarbeitung in der gewohnten, konsistenten AWS-Umgebung bereitstellt. Durch die Verfügbarkeit bekannter Werkzeuge wie Jupyter soll Nutzern ein schneller Start in der neuen Infrastruktur ermöglicht werden. Weiter vereinfachen sollen die Entwicklung neuartiger Quanten-Algorithmen vorinstallierte Entwicklungstools und eine Bibliothek vorgefertigter Software. Ist die Eigenentwicklung erledigt, lassen sich die neuen Anwendungen zunächst in EC2-Instanzen testen, bevor diese dann auf der gewählten Quanten-Hardware zum Einsatz kommt. Hier kann sich der IT-Verantwortliche zwischen D-Wave, IonQ und Rigetti entscheiden.