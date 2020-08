Neues IGEL OS: Mehr Collaboration und Hardware-Support

In einem Zeitalter, in dem Medieninhalte wie Videos und Bilder allgegenwärtig sind, bevorzugen manche Leser ihren Newsletter im Klartext. Wir bieten beide Varianten an und liefern Ihnen den Wochenstarter auch als optimierte Text-only-Version in Ihr Postfach. Ganz unten im Newsletter über "Profil aktualisieren" können Sie einstellen, ob Sie den Newsletter als HTML oder Plain Text erhalten möchten. [ mehr