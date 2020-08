Fast geräuschlos

be quiet! präsentiert seine neue Netzteilserie "Dark Power Pro 12". Die Neuvorstellung bietet komplett digitale Regulierung von PFC, LLC und 12V/SR sowie fortschrittliche Full-Bridge-Topologie. Ein rahmenloses Lüfterkonzept, geschützt von einem Mesh-Gitter, soll laut Hersteller für nahezu unhörbare Kühlung sorgen.

Das Netzteil "Dark Power Pro 12" bietet ein rahmenloses Lüfterkonzept, um dessen Komponenten auch unter hoher Last ausreichend zu kühlen.

Um die Komponenten des "Dark Power Pro 12" [1] selbst unter extremer Last ausreichend zu kühlen, hat der Hersteller eine Methode zur Integrierung seines Silent-Wings-Lüfters entwickelt. Das Ergebnis ist ein rahmenloser Lüfter direkt unter einem Mesh-Gitter, eingebettet in einen trichterförmigen Lufteinlass. Somit erreiche das Gerät die bestmögliche Luftzirkulation und Kühlung. Weiterhin soll eine niedrige Anlaufdrehzahl für einen annähernd lautlosen Betrieb sorgen. Durch die geringe Drehzahl wird zusätzliche Belastung der Lüfterkomponenten vermieden, die in semi-passiven Geräten oft durch stetes Anlaufen und Anhalten der Rotoren entsteht.



Über den mitgelieferten Overclocking-Key lassen sich die sechs 12V-Schienen bei Bedarf zu einer einzelnen Rail mit hoher Stromabgabe zusammenführen, um so Prozessor oder Grafikkarte optimal übertakten zu können. Das Pro 12 bietet laut Hersteller eine Effizienz von bis zu 94,9 Prozent mit 80-PLUS-Titanium-Zertifizierung. Dieser hohe Wirkungsgrad wurde nach Angaben von be quiet! durch die Implementierung einer volldigitalen Steuerung der "Full Bridge + LLC + SR + DC/DC"-Topologie erzielt. Nicht zuletzt sollen langlebige, japanische 105°C-Kondensatoren maximale Zuverlässigkeit gewährleisten.



Der Hersteller bietet laut Eigenaussage zehn Jahre Garantie auf sein Produkt und stellt darüber hinaus Kunden in Deutschland den be quiet!-Express-Austausch-Service innerhalb des ersten Jahres nach dem Kauf zur Verfügung. Das Dark Power Pro 12 ist ab 8. September 2020 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 439 Euro (1500W) oder 389 Euro (1200W) im Handel erhältlich.