AWS-Ressourcen im Blick

Dynatrace erweitert seine Analyseplattform und unterstützt nun alle Dienste von Amazon Web Services, die Metriken in Amazon CloudWatch veröffentlichen. Dieser verwaltete AWS-Dienst ermöglicht das Monitoring von AWS-Ressourcen und -Anwendungen in der Cloud und in lokalen Umgebungen.

Durch die Kombination der Amazon CloudWatch-Metriken mit den bereits von der Dynatrace-Plattform [1] erfassten Daten sollen Nutzer einen umfassenderen Kontext und präzisere Informationen für ihre dynamischen AWS- und Hybrid-Cloud-Umgebungen erhalten. Mit den Erweiterungen wird Dynatrace automatisch Metriken aus den 95 AWS-Services identifizieren und erfassen, die derzeit von Amazon CloudWatch unterstützt werden.



Dies ergänzt die KI-gestützten Antworten von Dynatrace um die neuesten Services von AWS, darunter Amazon MSK, Amazon Route 53, Amazon Sagemaker, Amazon Neptune und Amazon MQ. Die Metriken dieser und sämtlicher weiterer Services, die ihre Messwerte in CloudWatch veröffentlichen, werden automatisch mit den verteilten Tracing-, Log-, User-Experience- und anderen Observability-Daten kombiniert, die bereits von der Dynatrace-Plattform verarbeitet werden.



Dadurch erhalten Dynatrace-AWS-Kunden nicht nur alle CloudWatch-Metriken automatisch auf ihre Dashboards gestreamt, sondern auch ein automatisches, sich selbst anpassendes Baselining, eine sofortige Erkennung von Anomalien und eine präzise Bestimmung der Root Cause, priorisiert nach Geschäftsauswirkungen in ihrer gesamten AWS- und Hybrid-/Multicloud-Umgebung.