Schnell und ausfallsicher

Mit dem "XS-5116QF" ist ein weiterer Fiber-Aggregation-Switch von LANCOM verfügbar. Mittels 14 SFP+-Ports zur Aggregation von Access Switches und zweier QSFP+-Uplink-Ports verspricht der 10G-Switch Glasfaser-Performance in mittelgroßen, verteilten Netzwerken mit hohen Datendurchsätzen. Redundanzfunktionen sowie zwei hot-swappable Netzteile sollen den ausfallsicheren Betrieb ermöglichen.

Der LANCOM "XS-5116QF" verfügt über 14 SFP+-Ports zur Vernetzung von Access Switches.

Der LANCOM "XS-5116QF" [1] fungiert mit seinen 14 Glasfaser-SFP+-Ports als Aggregations-Instanz für den Aufbau von Switch-Strukturen. Zwei dieser SFP+-Ports sind als moderne Combo-Multi-Gigabit-(1/2,5/5/10G)-Ethernet-Ports ausgeführt. Als Uplink dienen zwei QSFP+-Ports (40G), die sich alternativ für Backplane-Stacking nutzen lassen. Abhängig von der Größe der Installation kann dieser Aggregation Switch in der Netzwerktopologie entweder auf oberster Ebene zum WAN als Collapsed Backbone (Two-Tier-Design) oder als Distribution Switch zwischen Core Switch und den Access Switches (Three-Tier-Design) integriert werden.



Für den schnellen und unterbrechungsfreien Austausch der Netzteile bei einem Defekt sollen die zwei integrierten hot-swappable Power Supply Units sorgen. Ein Front-to-Back-Airflow-Design sorgt darüber hinaus in einem 19-Zoll-Rack für die Kühlung des Geräts. Das Fail-Safe-Stacking helfe zusätzlich bei der Umsetzung hochverfügbarer und performanter Infrastrukturen.



Der XS-5116QF bietet Sicherheits- und Management-Funktionen wie IEEE 802.1X (Port-, Single-, Multi- und MAC-based), Zugriffskontrolle über ACLs (Access Control Lists) sowie VLAN-Tagging nach IEEE 802.1q. Außerdem lässt sich der ein- und ausgehende Datenverkehr über Quality-of-Service-Funktionen (QoS) priorisieren. Sichere Kommunikationsprotokolle wie SSH, SSL und SNMPv3 ermöglichen laut Hersteller ein professionelles Remote-Management des Netzwerks. Weiterhin unterstützt der Switch TACACS+ für Authentifizierung, Autorisierung und zum Accounting. Durch die Dual-Stack-Implementierung lässt er sich wahlweise in reinen IPv4-, reinen IPv6- oder in gemischten Netzwerken einsetzen.



Der Switch kann mittels Web-GUI sowie CLI verwaltet oder optional in die LANCOM Management Cloud (LMC) integriert werden. Der LANCOM XS-5116QF ist ab sofort für 4990 Euro erhältlich. Die Standardgarantie beträgt fünf Jahre und umfasst alle Komponenten.