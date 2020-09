Zertifizierter Virenschutz für RHEL 8

Malwarebytes hat für sein Produkt "Malwarebytes Endpoint Protection for Servers" die Zertifizierung für Red Hat Enterprise Linux 8 erhalten. Zusätzlich zu der Zunahme der Bedrohungen, die auf Linux-Rechner abzielen, sieht der Security-Anbieter eine steigende Nachfrage der Kunden nach Unterstützung sowohl für Windows- als auch für Linux-Server in Verbindung mit den bestehenden Endpunktschutzprodukten.

Einen ganzheitlichen Schutz im Unternehmen, verwaltet über eine Cloudkonsole, verspricht Malwarebytes Endpoint Protection for Servers.

Malwarebytes Endpoint Protection for Servers [1] ermögliche es, einen zusammenhängenden Schutz über alle Endpunkte hinweg einzusetzen. Malwarebytes Endpoint Protection for Servers ist ein Paket zum Schutz und zur Beseitigung von Malware, das über die Cloud für Unternehmen unterschiedlicher Größe bereitgestellt wird. Die Software bietet eine Cloudkonsole, die Einblicke in alle Aktivitäten innerhalb einer Organisation ermöglicht – von Linux- und Windows-Servern bis hin zu Windows- und Mac-Workstationen.