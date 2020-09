Neue Mini-SSD von Verbatim

Verbatim bringt die Store'n'Go-Mini-SSD nach Deutschland. Die sehr kleine, transportable SSD mit schwarzen 3D-Oberflächendesign ist in den Kapazitäten 512 GByte und 1 TByte verfügbar und wiegt 35 Gramm. Dank USB 3.2 Gen 1 Anschluss sind Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 GBit/s möglich.

Kompakter Speicher: Die Store'n'Go-Mini-SSD fasst bis zu 1 TByte.

Die Store'n'Go-Mini-SSD von Verbatim [1] ist das jüngste und handlichste Mitglied aus der Reihe von Verbatim Speichermedien mit hohen Kapazitäten. Im gleichen, schwarzen Design sind außerdem die externe 2,5-Zoll-Festplatte Store 'n' Go USB 3.0 Hard Drive, die externe 3,5-Zoll-Festplatte Verbatim Store 'n' Save, die externe Store 'n' Go Portable SSD sowie die externe 2,5-Zoll-Fingerprint-Secure-Festplatte mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung und Fingerabdruck-Scanner erhältlich.



Die Store'n'Go-Mini-SSD hat ein Micro-B-auf-USB-A-Kabel und ihr liegt ein USB-A-auf-USB-C-Adapter bei. Damit ist die kompakte SSD mit den beiden gängigen Anschlüssen kompatibel, Mac- und PC-Nutzer profitieren dank der Flexibilität von den Vorteilen der jeweiligen Anschlüsse. Die Platte wird in FAT32 formatiert ausgeliefert und kann daher ohne Umformatierung mit Windows-PCs und Macs genutzt werden. Sollten Anwender Dateien speichern wollen, die größer als 4 GByte sind, stößt FAT32 jedoch an seine Grenzen: Es ist dann eine Umformatierung bei Macs auf HFS+ und bei PCs zu NTFS erforderlich. Die dafür erforderliche Software stellt Verbatim praktischerweise gleich auf der SSD bereit.



Auf der SSD ist zudem Nero Backup vorinstalliert. Die Software ermöglicht ein komplettes System-Backup mit Wiederherstellung. Nutzer können damit auch automatisch Backups erstellen lassen. Die Verbatim Store'n'Go-Mini-SSD unterstützt außerdem USB-Recording. Die unverbindliche Preisempfehlung der Store'n'Go-Mini-SSD mit 512 GByte (PN 53236) beträgt 74,99 Euro, für die 1-TByte-Version (PN 53237) liegt der Preis bei 129,99 Euro. Die Verbatim Store'n'Go-Mini-SSD ist ab sofort in Europa verfügbar.