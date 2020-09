Virtueller Security Day

Auch in diesem Jahr informiert Controlware gemeinsam mit Partnern am 17. und 18. September über aktuelle Security-Themen und Trends. Erstmals findet der "Security Day" virtuell statt. Die Teilnehmer können sich aus mehr als 30 Vorträgen an zwei Tagen ein individuelles Programm zusammenstellen.

Bereits zum zwölften Mal lädt Controlware IT-Leiter und Security-Verantwortliche ein, um sich an zwei Tagen im September über die wichtigsten Security-Themen zu informieren und auszutauschen. Lediglich die Rahmenbedingungen haben sich in diesem Jahr geändert: Da die Veranstaltung als "Controlware vSecurity Day 2020" [1] rein virtuell stattfinden wird, können Interessierte die Vorträge bequem remote verfolgen.



Home Office, E-Learning und digitale Konferenzen: Corona hat die Gesellschaft zum Umdenken und Unternehmen zum schnellen Handeln gezwungen. "Unser Leben hat sich in den vergangenen Monaten drastisch verändert. Viele Unternehmen sehen sich mit großen Herausforderungen konfrontiert, müssen neue Wege gehen und digitaler werden. IT-Security spielt hier eine große Rolle. Im Rahmen des Controlware vSecurity Days werden wir diese Entwicklungen reflektieren und Konzepte vorstellen, wie sich IT-Sicherheitsstrategien nachhaltig verändern müssen", erklärt Mario Emig, Head of Information Security, Business Development bei Controlware.



Der Systemintegrator und Managed Service Provider zeigt gemeinsam mit den Partnern, wie Unternehmen auf die veränderte Situation reagieren können. Neben der begleitenden Ausstellung der Technologiepartner sowie spannenden Fachvorträgen zu Themen wie Secure Access Service Edge (SASE) und Cyber Defense dürfen sich die Teilnehmer auf spannende Keynotes freuen, darunter von einem Cybersicherheitsexperten der Bundeswehr.