Mobile Kommunikation für Behörden

Virtual Solution hat vom BSI die Freigabeempfehlung für den Einsatz der mobilen Kommunikationslösung SecurePIM Government SDS auf Android-Smartphones und -Tablets erhalten. Damit können jetzt Informationen bis zum Geheimhaltungsgrad "Verschlusssache" (VS-NfD) auf den mobilen Betriebssystemen Android und iOS übertragen und verarbeitet werden.

Für den Einsatz auf iPhones und iPads hat SecurePIM Government SDS von Virtual Solution [1] seine Zuverlässigkeit bereits bewiesen. Deshalb wurde die für den Einsatz auf iOS-Geräten erteilte Zulassung für die Versionen 8.x des Apple-Betriebssystems durch das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) um drei Jahre bis 2023 verlängert. Nun hat das BSI auch die Freigabeempfehlung für das Android-Release 10 erteilt. Sie gilt für die Versionen 7.x (aktuell 7.1 und 7.2) von SecurePIM. Die Empfehlung deckt die Samsung-Geräte Galaxy S10, S20, S20+ 5G, Note 10 und XCover Pro ab.



Die Zulassung und Freigabeempfehlung gelten für die Übertragung und Verarbeitung nationaler Verschlusssachen bis einschließlich zum Geheimhaltungsgrad "VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH". SecurePIM ist damit aktuell laut Hersteller die einzige Anwendung, die plattformübergreifend für Geräte mit Android- und iOS-Betriebssystemen eingesetzt werden kann.



Dadurch reduziere sich der Aufwand für Implementierung und Betrieb in mobilen Infrastrukturen mit verschiedenen Betriebssystemen und Endgeräten. Außerdem könnten IT-Abteilungen so flexibler auf Bedarfe durch Behördenleitung und Mitarbeiter reagieren. Der Zugang zu SecurePIM Government SDS wird dabei mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung per Smartcard geschützt.



SecurePIM ist Teil der Systemlösung SecurePIM Government SDS und ist für Behördenkunden über einen Rahmenvertrag mit dem Beschaffungsamt und in der iOS-Version auch über das Kaufhaus des Bundes (KdB) beziehbar. Die Umgebung bietet Funktionen wie E-Mail, Kalender und Kontakte, einen Browser sowie ein Kamera-Feature und eine Dokumentenbearbeitung und -verwaltung.



Ein sicheres Messenger-Modul mit verschlüsselter Telefonie-Funktion ist bereits unterhalb VS-NfD für Behörden verfügbar und befindet sich in der VS-NfD-Zulassung. Alle Funktionen stehen den Mitarbeitern in einer einzigen App zur Verfügung, die zugleich ein hohes Maß an Sicherheit bieten soll. Die verwendete Container-Technologie trennt dabei die Nutzung von dienstlichen und privaten Daten und erfüllt so auch alle DSGVO-Vorschriften.