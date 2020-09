Großflächiger Office-365-Ausfall

Microsofts Clouddienst Office 365 hat offenbar einen großflächigen Ausfall erlitten, insbesondere in den USA und Australien. So konnten sich die Nutzer nicht anmelden und auf ihre E-Mails sowie Teams, Office.com und andere Dienste zugreifen. Auch das Zurückrollen eines Updates in der Microsoft-Infrastruktur, das den Ausfall womöglich verursacht hat, schaffte keine Abhilfe.

Nutzer von Office 365 hatten vor wenigen Stunden noch massive Probleme beim Anmelden [1]. So erhielten sie Medienberichten [2] zufolge die Fehlermeldung "A transient error has occured" und wurden abgewiesen. Schuld an der Misere soll anscheinend ein fehlgeschlagenes Update in der Microsoft-Infrastruktur gewesen sein, doch auch ein Rollback schaffe das Problem nicht aus der Welt. Inzwischen routet Microsoft die Anmeldungen über alternative Systeme, um Logins wieder zu ermöglichen.