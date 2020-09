Gefahr gebannt

Um die Implementierung von Least Privilege im Unternehmen zu vereinfachen, hat Thycotic mit Version 10.8 den Privilege Manager ausgebaut. Durch eine neue grafische Benutzeroberfläche sowie Machine-Learning-Funktionen, die die Richtlinienerstellung automatisieren, lassen sich sowohl Endpunktsicherheit als auch Anwendungskontrolle beschleunigen.

Unternehmen versuchen oft, lokale administrative Rechte auf Mitarbeiter-Workstations zu entfernen, stoßen aber an ihre Grenzen, weil veraltete, Appliance-basierte Ansätze meist mit erheblichem Aufwand einhergehen und manuelle Konfigurationen erfordern. Hinzu kommt, dass die Entfernung lokaler Admin-Rechte von Mitarbeiter-Laptops bei den Anwendern oft auf Widerstand stößt.



Der neue Richtlinienassistent in Privilege Manager 10.8 [1] unterstützt zusammen mit der Integration in Thycotics Privileged-Behavior-Analytics-Lösung Unternehmen bei der Bewältigung dieser Herausforderung, indem er es Administratoren ermöglicht, Richtlinien gemäß einer minimalen Rechtevergabe zu erstellen und durchzusetzen, ohne die Arbeitsabläufe der Geschäftsanwender zu unterbrechen.



Thycotics Machine-Learning-Engine scannt das Netzwerk, um besser zu verstehen, welche Anwendungenkontrolliert werden müssen und wie sich Richtlinien einsetzen lassen, um privilegierte Aktivitäten auf Endpunkten effektiv zu kontrollieren.