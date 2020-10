Wolkenverwalter

Micro Focus gibt die Verfügbarkeit von "Hybrid Cloud Management X" (HCMX) bekannt. Die Cloud-native Multi-Tenant-Plattform ist sowohl in der Public Cloud als auch in On-Premises-Systemen implementierbar. Die Software will die Nutzung von Clouddiensten über eine einzige zentralisierte Ansicht ermöglichen und analysebasierte Empfehlungen für das Discount-Management aussprechen.

Die Hybrid Cloud Management X von Micro Focus verwaltet nicht nur Clouddienste, sie ermittelt auch, ob und wo sich Kosten reduzieren lassen.

HCMX [1] lässt Unternehmen Cloudressourcen auf AWS, Azure, GCP oder VMware hosten und verwalten. Für die Konfiguration sind keine Programmierkenntnisse notwendig, da die Software völlig ohne die Nutzung von Code auskommt. Das Produkt stelle ein vereinheitlichtes Portal und Katalog für alle Services bereit, wodurch Mitarbeiter in die Lage versetzt werden sollen, einfacher Informationen und Enterprise-Services zu finden, anzufragen und zu nutzen.



Dies will die Software zudem durch eine intelligente Suche und einen KIbasierten, virtuellen Gesprächsagenten unterstützen. IT-Teams will die X-Plattform durch Automatisierungsprozesse Zeit sparen, die auf einer Bibliothek von vorkonfigurierten Workflows basieren. Dabei soll der gesamte Service Lifecycle abgedeckt sein. Ergänzt wird dieser Ansatz durch "Dynamische Governance", das eine Vielzahl automatisierter Workflows auf Grundlage von Benutzereingaben auslöst.