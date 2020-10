Sicherer Zugang von zuhause

Mit dem "BR200" bringt NETGEAR seinen neuen Business Router für kleine und mittelständische Unternehmen auf den Markt. Die Neuvorstellung will über ein IPSec VPN sicheren Zugang zum Büro-Intranet bieten, was vor allem bei vermehrter Arbeit aus dem Home Office sinnvoll ist.

Mit dem Business Router "BR200" will NETGEAR Remote-Mitarbeitern eine sichere Verbindung ins Firmennetzwerk ermöglichen.

Remote-Mitarbeiter benötigen eines der Geräte an ihrem Remote-Arbeitsplatz, um eine Verbindung zu einem anderen "BR200" [1] in der Hauptniederlassung herzustellen. Anschließend seien sie in der Lage, sicher via VPN auf Daten zuzugreifen, die sich in ihrem Büronetzwerk befinden.



Der Router ist ausgestattet mit einem WAN- und vier LAN-Gigabit-Ethernet-Ports und verspricht einen LAN-zu-WAN-Durchsatz von bis zu 924 MBit/s sowie Firewall-Funktionen. Das Gerät ist weiterhin kompatibel mit NETGEAR Insight, einer Software für die Verwaltung, Bereitstellung und Überwachung des eigenen Netzwerks. IT-Verantwortliche können somit Dinge wie Temperatur, Portgeschwindigkeiten, CPU-Last, Speicherauslastung, IPSec-VPN-Konfiguration und die DHCP-Server-Konfiguration abrufen. Der BR200 ist ab sofort für 150 Euro erhältlich.