Digitale it-sa gestartet

Die it-sa 365 ist heute gestartet. Das neue digitale Informations- und Dialogangebot richtet sich – wie auch die Fachmesse it-sa – an IT-Sicherheitsexperten und Entscheider, die Verantwortung für sichere IT-Infrastrukturen tragen. Die digitale Erweiterung der Messe startete mit 160 teilnehmenden Anbietern und einem vollen Vortragsprogramm. Die nächste it-sa im Messezentrum Nürnberg findet vom 12. bis 14. Oktober 2021 statt.

Die neue digitale Dialogplattform bringt die IT-Sicherheitsbranche zwischen den Messeterminen unter itsa365.de [1] online zusammen. Dafür bietet it-sa 365 ganzjährig Informationen zu den Produkten der beteiligten Anbieter, virtuelle Fachvorträge, Workshops und Diskussionsrunden, Branchen-News und zusätzlich Fachveröffentlichungen der Anbieter. Als zentrales Element für registrierte Nutzer bietet it-sa 365 eine Netzwerkfunktion, mit der Experten untereinander gezielt in den Dialog treten.



Zu den Höhepunkten im Programm der Launch Days zählt die Special Keynote "The Future of Hacking": Jake Davis, ehemaliges Mitglied der Hacker-Kollektive Anonymous und LulzSec, spricht am Donnerstag, den 8. Oktober (12:00 Uhr), über seine Erfahrung in der Hacker-Szene und Entwicklungen, die IT-Sicherheitsexperten vor neue Herausforderungen stellen.



Die Verleihung des UP20@it-sa Award ist ein weiterer Höhepunkt der Launch Days. Am 8. Oktober (14:00-16:00 Uhr) findet der Pitch unter zehn von einer Fachjury nominierten Kandidaten virtuell statt. Über den Sieger stimmt das Publikum online ab.