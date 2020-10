Verbesserte Verschlüsselung

Sicherheitsforscher von Check Point warnen deutsche Unternehmen und Behörden, die Augen nach Ransomware offen zu halten. In einer Studie verzeichneten die Experten hierzulande einen Anstieg um 145 Prozent in den vergangenen drei Monaten. Am meisten sahen die Forscher die Ransomware Ryuk und Maze am Werk und auch Emotet treibt nach längerer Absenz wieder sein Unwesen. [ mehr