Kompakte Switches

Gerade kleinere Unternehmen haben meist weder den Platz noch den Bedarf an großen 19-Zoll-Server- oder Netzwerkschränken. Mit den drei Neuzugängen "DN-80115", "DN-80117" und "DN-95331" bietet Conrad Electronic DIGITUS-Switches im 10-Zoll-Format mit je 1 HE an.

Die Switches im 10-Zoll-Format eignen sich vor allem für den Einsatz in kleineren Unternehmen.

Der DN-80115 von DIGITUS [1] eignet sich laut Conrad Electronic [2] für mittlere Netzwerkumgebungen und stellt den ersten Gigabit-Switch im 10-Zoll-Format mit 16 Ports im Portfolio dar. Alle Ports unterstützen die Auto-MDI/MDIX-Funktion, wodurch auf Crossover-Kabel und Uplink-Ports verzichtet werden kann, da vor der Datenübertragung die Pin-Belegung des angeschlossenen Geräts überprüft wird.



Der DN-80117 ist ein 8-Port-L2+-Switch für kleine Netzwerkumgebungen. Mithilfe von Funktionen wie Port-Control, Port-Mirroring, VLAN oder Multicast-Unterstützung lassen sich Konvergenz-Anwendungen in mittleren Netzwerken abbilden und verwalten. Administratoren können dafür neben einer eigenen Weboberfläche auch SNMP-, SSH-, CLI-, Telnet-, TACACS+- und RMON-Protokolle nutzen.



Der DN-95331-8-Port-Switch verbindet den PoE+/802.3at-Standard mit Level-2-Managementfunktionen und eigne sich so für höchste Netzwerkanforderungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mit insgesamt 80 Watt, wobei einzelne Ports bis zu 30 Watt liefern können, lassen sich PoE-fähige Geräte wie Access-Points, IP-Telefone oder IP-Kameras ohne zusätzliche Stromversorgung in das Netzwerk integrieren.