Ruggedized Tablet fürs Büro und unterwegs

Mit dem FUJITSU Tablet STYLISTIC Q5010 präsentiert Fujitsu ein neues Mitglied der strapazierfähigen STYLISTIC Tablet-Reihe. Der Neuzugang verfügt über ein robustes Gehäuse und den neuesten Intel-Pentium-Silver-Prozessor für hinreichend Leistung. Einen Lüfter suchen Nutzer dabei vergebends.

Das Tablet STYLISTIC Q5010 von Fujitsu [1] ist nach Militärstandards auf Robustheit getestet. Mit Schutzzertifizierung (IP54) für spritzwassergeschütztes und staubdichtes Gehäuse gewährleistet das STYLISTIC Q5010 Langlebigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen und eignet sich für den Einsatz im Büro ebenso wie im Freien. Verstärkte Ecken und ein Display aus gehärtetem Glas, zum Schutz vor Stößen und verschütteten Flüssigkeiten, versprechen noch mehr Widerstandsfähigkeit.



Das lüfterlose Design sorgt zum einen für einen leisen Betrieb im Büro und andererseits auch dafür, dass das STYLISTIC Q5010 für Anwendung in industriellen Umgebungen mit viel Staub geeignet ist. Für den Einsatz in solchen extremen Umgebungen kann das Tablet für zusätzlichen Schutz mit einer Hülle samt Handschlaufe ausgerüstet werden. Ein mattes 10,1-Zoll-Full-HD-Display, ein integrierter Stifthalter, umfassende Sicherheitsfunktionen und ein laut Hersteller leistungsstarker Akku in einem Gerät mit 605 Gramm Gewicht machen das STYLISTIC Q5010 zu einem praktischen mobilen Begleiter.



Im Büro lässt sich das Fujitsu Tablet STYLISTIC Q5010 mit Hilfe einer Keyboard-Dockingstation samt integriertem LAN- und Ladeanschluss bequem als PC nutzen. Das Q5010 ist mit der Dockingstation des STYLISTIC Q7310 kompatibel. Das Multi-Touch-IPS-Display unterstützt Wacom EMR-Stifte mit 4K-Druckstufen, womit Nutzer elektronisch unterschreiben, Skizzen zeichnen und digitale Notizen schreiben können. Das STYLISTIC Q5010 ist ab sofort bestellbar. Der Preis startet bei 899 Euro.