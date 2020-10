Kontinuierliche Datensicherung statt Backups

Zerto stellt "Zerto Data Protection" vor. Das Werkzeug ersetzt die herkömmliche Datensicherung für Anwendungen durch Continuous Data Protection. Zerto Data Protection ermöglicht laut Hersteller dabei eine Wiederherstellung von Daten ohne Ausfallzeiten oder Datenverlust.

Continuous Data Protection (ZDP) von Zerto [1] bietet lokales kontinuierliches Backup für tägliche Backup-Wiederherstellungen vor Ort oder in der Public Cloud. Die auf Continuous Data Protection (CDP) aufbauende lokale Journaling-Technologie ermöglicht die Wiederherstellung ohne Datenverlust, Ausfallzeiten oder negative Auswirkungen auf die Produktion, wie sie mit herkömmlichen Backup-Lösungen einhergehen, und gewährleistet Geschäftskontinuität und Verfügbarkeit.



Bei der langfristigen Speicherung geht es vornehmlich um die Einhaltung von Compliance-Anforderungen bei gleichzeitiger Kostenoptimierung. Um Vorschriften und gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, müssen Daten meist über Monate und Jahre hinweg gespeichert werden. Mit ZDP werden Daten mit Microsoft Azure und AWS inkrementell aus dem Journal in kostengünstige Speicher vor Ort oder in der öffentlichen Cloud kopiert, was Kosten optimiert und problematische Backup-Fenster beseitigt.