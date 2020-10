RHEL 8.3: Mehr Automatisierung, Sicherheit und Container-Tools

Red Hat stellt sein Enterprise Linux in Version 8.3 vor. Die Neuerungen betreffen unter anderem die Bereiche Automatisierung, Sicherheit und Container-Tools. Dazu gehört eine Erweiterung der Red Hat System Roles, die präskriptive und automatisierte Wege für betriebssystemspezifische Konfigurationen bieten. Zu den neu unterstützten Rollen gehören Kernel- und Log-Einstellungen, SAP HANA und SAP NetWeaver.

Die Bereitstellung einer sichereren Plattform steht weiterhin im Mittelpunkt von Red Hat Enterprise Linux 8.3 [1], das neue SCAP (Secure Content Automation Protocol)-Profile für die Benchmarks des CIS (Center for Internet Security) enthält. Damit kann die IT ihre Systeme im Hinblick auf bewährte Security Best Practices effizienter und konformer konfigurieren. Mit an Bord sind zudem Updates der Application Streams, bei denen Entwickler-Frameworks, Datenbanken, Container-Tools und andere Ressourcen von den grundlegenden Komponenten des Betriebssystems getrennt sind. Zu den neu unterstützten Entwicklertools zählen Node.js 14 und Ruby 2.7.



Zur Erstellung Cloud-nativer Anwendungen stehen ferner aktualisierte Container-Images für Buildah und Skopeo zur Verfügung, die dazu beitragen sollen, die Reibungsverluste zwischen Entwickler- und Betriebsteams bei Container-Implementierungen zu verringern. Red Hat Enterprise Linux 8.3 soll in Kürze über das Red Hat Customer Portal allgemein verfügbar sein.