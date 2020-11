Sichere Verschlüsselung: EU-Staaten planen Verbot

Nach dem Terroranschlag in Wien arbeiten die EU-Staaten an einem Verbot sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. So sollen Anbieter wie WhatsApp oder Signal künftig verpflichtet werden, Hintertüren in ihre Verschlüsselung einzubauen, die dann von "Competent Authorities" verwendet werden können. Dazu gehören neben Polizeibehörden auch Nachrichtendienste. Das berichtet ORF.at.

Offenbar wird der jüngste Terroranschlag in Wien mit vier Toten von den EU-Staaten dazu genutzt, um im Schnellverfahren ein Verbot sicherer Ende-zu-Ende-Veschlüsselung durchzusetzen. Das berichtet ORF.at [1] unter Berufung auf ein internes Dokument der deutschen Ratspräsidentschaft vom 6. November. Demzufolge sollen Anbieter von Ende-zu-Ende-verschlüsselten Kommunikationsdiensten künftig Generalschlüssel bei den Behörden hinterlegen, sodass diese auf die Inhalte zugreifen könnten. Neben Ermittlungsbehörden schließe dies auch Nachrichtendienste mit ein.



Anfang Dezember solle der Rat der Innen- und Justizminister die kurzfristig angepasste Vorlage durchwinken und die EU-Kommission beauftragen, einen Entwurf für eine entsprechende Verordnung zu erstellen. Ursprünglich angestoßen hätte dem Bericht zufolge Großbritannien das Vorgehen gegen sichere Verschlüsselung, das nun vor allen Dingen Frankreich vorantreibe. Dort fanden ebenfalls kürzlich islamistische Anschläge statt. Inwiefern jedoch verschlüsselte Kommunikation eine entscheidende Rolle dabei gespielt habe, sei laut ORF zumindest fraglich. In Österreich hätten die Behörden bereits Warnhinweise zu dem Einzeltäter erhalten, jedoch nicht weiter verfolgt.