TeamViewer Tensor: Hilfe beim Webbrowsen

TeamViewer stellt ein Update der TeamViewer Enterprise-Plattform Tensor vor. Neben dem kürzlich bekanntgegebenen Mobile Software Development Kit bietet TeamViewer Tensor ab jetzt auch Co-Browsing und unterstützt den Multi-Tenancy-Bedarf, also die Mandantenfähigkeit, großer Organisationen.

Das Jahr 2020 hat viele Unternehmen vor große Herausforderungen in Sachen Digitalisierung gestellt. Nicht nur mussten die internen Prozesse für die Arbeit außerhalb des Büros verbessert werden, sondern besonders die Interaktion mit Kunden, die nun fast ausschließlich digitale Angebote nutzen. Daher bietet das aktuelle Update von TeamViewer Tensor [1] verbesserte Möglichkeiten zur sicheren Kundeninteraktion mittels Mobile SDK (Software Development Kit) und Co-Browsing mit integrierter Chatfunktion.



Unternehmen können so ihre Websitebesucher nicht nur bei technischen, sondern auch bei inhaltlichen Fragen unterstützen, indem ein Mitarbeiter auf Anfrage mittels browserbasiertem Screensharing helfen kann. Der Besucher der Website muss hierfür nichts installieren. Die Daten, die in einem solchen Fall übertagen werden, können vom Anbieter im Vorfeld eingegrenzt werden, sodass Texteingaben wie Passwörter nicht übertragen werden. Die gesamte Unterstützung ist dabei immer auf den einzelnen Tab beschränkt. Der Support-Mitarbeiter kann nicht sehen, welche Webseiten ebenfalls geöffnet sind oder ob noch andere Programme auf dem PC laufen.



Ebenfalls neu ist eine Unterstützung für große Organisationen in Bezug auf Multi-Tenancy und deren Remote-Work Situation. Dazu gehört ein Security Screen-Feature für das fernzusteuernde Gerät, verbesserte Conditional Access Regelungen und umfassende Reportings sowie Audits zur einfachen Handhabung von Compliance-Regelungen. Die Augmented-Reality-Lösung TeamViewer Pilot wurde ebenfalls in die Tensor Plattform integriert, sodass Mitarbeiter beispielsweise auch bei Hardwareproblemen im Homeoffice unterstützt werden können.