Datenschutz aus der Cloud

Palo Alto Networks stellt einen Dienst für Enterprise Data Loss Prevention vor. Der cloudbasierte Service verspricht einen neuen, einfachen und modernen Ansatz für Datenschutz, Privatsphäre und Compliance. So soll er sensible Daten im Ruhezustand und während der Übertragung in Netzwerken, in der Cloud und bei Benutzerzugriffen schützen.

Als zentralisierter Cloudservice soll sich Palo Alto Networks Enterprise DLP [1] innerhalb weniger Minuten in einem gesamten großen Unternehmen ohne zusätzliche Infrastruktur bereitstellen lassen. Darüber hinaus mache es der Service einfach, Datenschutzrichtlinien und -konfigurationen einmal zu definieren und automatisch auf jeden Netzwerkstandort und jede Cloud anzuwenden, an dem ein Unternehmen Daten vorhält. Dies erleichtere es Sicherheitsteams auch, DLP zu implementieren, wenn Unternehmen neue Benutzer oder Zweigstellen hinzufügen.



Palo Alto Networks Enterprise DLP sei in der Lage, sensible Inhalte automatisch zu erkennen. Dies erfolge über eine auf maschinellem Lernen basierende Datenklassifizierung und Datenmuster, die mehr als 500 vordefinierte, von der Industrie definierte Datenidentifikatoren nutzen. Einige Beispiele hierfür seien unter anderem Kreditkartennummern, Sozialversicherungsnummern und Finanzdaten. Palo Alto Networks Enterprise DLP ist ab sofort verfügbar.