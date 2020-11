Marktplatz für IT-Sicherheit

McAfee gab den Launch seines neuen MVISION Marketplace, MVISION API und des MVISION Developer Portals bekannt und erweitert damit seine MVISION-Plattform für Partner, Kunden und Systemhäuser. Diese könnten so McAfee- und Security-Innovation-Alliance-(SIA)-Anwendungen leichter in bestehende Sicherheits-Architekturen integrieren und Schwachstellen schneller beheben.

IT-Security Auf dem Markt: McAfee bietet den MVISION Marketplace für seine Partner an.

Durch das neue API-Framework könnten Unternehmen zudem schneller auf Bedrohungen reagieren und gleichzeitig die betrieblichen Gesamtkosten senken, in dem Sicherheitsprozesse mithilfe des MVISION ePolicy Orchestrator automatisiert werden.



Der MVISION Marketplace [1] ist ein anwendungsbasierter Marktplatz, der es McAfee-Partnern ermöglichen soll, Kunden vorintegrierte und branchenweit führende Lösungen zu liefern. Das MVISION Developer Portal bietet Anwendungsentwicklern eine Plattform, in der sie ihre Anwendungen entwickeln, testen und zertifizieren lassen können, bevor sie diese über den MVISION Marketplace für Kunden verfügbar machen.



Bei MVISION API handelt es sich um eine hochskalierbare, globale Anwendungsprogrammierschnittstelle für Sicherheit. MVISION API liefert Transparenz für das komplette McAfee-Portfolio – Partner und Kunden können durch das API nun genau einsehen, was McAfee sieht und woran es arbeitet.



In vielen Sicherheitsumgebungen mangelt es den Teams oftmals an einheitlichen Informationen und Automatisierung, dadurch verbringen sie zu viel Zeit mit Routinearbeiten. Durch den Einsatz von McAfee Cloud Security Tools können sowohl Partner als auch Kunden ihre Sicherheitsprozesse mithilfe des MVISION Marketplace, MVISION API und des MVISION Developer Portals automatisieren.