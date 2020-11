Schutz vor dem DDoS-Mob

Lumen Technologies kündigt ein Upgrade seines DDoS-Mitigation-Service an. Die neuen Funktionen sollen Kunden helfen, ihre geschäftskritischen Web Assets und Applikationen besser zu schützen und das Risiko von Kollateralschäden bei Angriffen zu reduzieren.

Lumen möchte einen besseren Schutz vor DDoS-Angriffen bieten.

Die neuen Funktionen beinhalten eine "Rapid Threat Defense". Dieser softwarebasierte, automatisierte Detection-and-Response-Service erkennt laut Lumen Technologies [1] bösartige Akteure wie DDoS-Botnets und blockiere sie umgehend. Kunden profitierten so von verbesserter Application Security und Verfügbarkeit – auch im Hinblick auf neu entdeckte und sich verändernde Bedrohungen.



Rapid Threat Defense nutzt Threat Intelligence von Black Lotus Labs – Lumens Threat Research and Response Team. Lumen verfüge über einen der größten IP-Backbones der Welt, der Black Lotus Labs eine Visibility biete, um Angriffe früher als je zuvor aufzudecken und zu blockieren – bevor sie die Applikationen der Kunden erreichen könnten.



Lumen hat zudem einen dreistufigen Scrubbing-Ansatz entwickelt, der mithilfe von Next-Gen-Technologie Angriffe basierend auf Größe und Komplexität abschwächt. Intelligentes Routing sendet größere, komplexere Angriffe an die größeren Scrubber und stelle dadurch sicher, dass die geschäftskritischen Applikationen der Kunden auch während eines Angriffs weiterhin funktionieren.