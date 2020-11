CloudFlow im AWS Marketplace verfügbar

AlgoSec bietet AlgoSec CloudFlow nun im Amazon Web Services Marketplace an. CloudFlow ist ein cloudnatives Produkt für die vollständige Sichtbarkeit und Verwaltung sämtlicher Sicherheitsebenen und Kontrollinstanzen in Cloudumgebungen von Unternehmen und Konzernen.

CloudFlow ermöglicht Unternehmen laut AlgoSec [1] umfangreiche Einsicht in den Netzwerkverkehr und bietet eingehende Risikoanalyse sowie Bedrohungsbehebung. Die Sicherheitslösung bringe außerdem mehrere einzigartige Funktionen mit, wie die Bereinigung von Cloud-Sicherheitsgruppen, sowie eine zentrale Richtlinienverwaltung (Policy). Auf diese Weise könnten Unternehmen mehrere ähnliche Sicherheitskontrollen in einer einzigen Richtlinie effizient verwalten. Dies stärke den Schutz von Unternehmen in ihrer Cloud-Umgebung und gewährleistee eine kontinuierliche Audit-Bereitschaft.



Die Hinzufügung von CloudFlow zum AWS-Marktplatz soll Kunden die Beschaffung, Vertragsgestaltung und konsolidierte Rechnungsstellung erleichtern, was zusätzlich zu reduzierten Kosten führe. Sie gebe Unternehmen zudem die Möglichkeit, die Nutzung von AlgoSec CloudFlow zum Budget für das AWS Enterprise Discount Program (EDP) zu rechnen.