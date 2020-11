Datenrisiko Finanzsektor

Der neue Datenrisiko-Report für den Finanzsektor von Varonis Systems zeigt ein besorgniserregendes Ausmaß an Exposition interner und sensibler Dateien bei Banken und Versicherungen. So hat jeder Mitarbeiter durchschnittlich Zugriff auf knapp 11 Millionen Dateien, in größeren Unternehmen sogar auf rund 20 Millionen. In knapp zwei Dritteln der Unternehmen können zudem alle Mitarbeiter auf mehr als 1000 sensible Dateien zugreifen.