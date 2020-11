Drucken aus der Cloud

Konica Minolta startet einen globalen Cloud-Print-Service für die Verwaltung von Druckjobs. Der Dienst wird in einem deutschen Rechenzentrum in Frankfurt gehostet und ist unter anderem nach ISO 27001:27017 zertifiziert. Der Cloud Print Service ist dabei in die Konica Minolta eigene Cloudplattform "bizhub Evolution" integriert.

Bequemes Drucken aus der Cloud verspricht Konica Minolta.

Diese funktioniert laut Konica Minolta [1] ähnlich zum App-Store eines Smartphones. Jedem Nutzer lassen sich verschiedene Anwendungen zuweisen, auf die ein Zugriff über ein bizhub-System, Smartphone, Tablet oder Computer über die bizhub-Evolution-Plattform möglich ist.



Druckjobs lassen sich über die bizhub-Evolution-Homepage, eine Browser-App, eine Sidebar am Bildschirmrand oder mithilfe eines Druckertreibers direkt aus der jeweiligen Applikation abschicken. Anschließend befindet sich das Dokument in der Cloud, wodurch es dem Nutzer bis zum gewünschten Drucker folgt. Dort kann das Dokument mit Follow-Me-Authentifizierung ausgedruckt werden.