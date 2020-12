Gravierende Sicherheitslücken in TCP/IP-Stacks

Forescout hat teils gravierende Sicherheitslücken in TCP/IP-Stacks gefunden. So hätten Security-Forscher 33 neue Sicherheitslücken in vier quelloffenen TCP/IP-Stacks entdeckt, die sie nun unter dem Namen AMNESIA:33 veröffentlichen. Die Lücken hätten Auswirkungen auf ein breites Spektrum an Geräten: von Consumer-IoT und Netzwerkgeräten wie Switches und Routern bis hin zu Betriebssystemen für eingebettete Geräte und Systems-on-Chip.

Zahlreiche Netzwerk- und IoT-Geräte sind aufgrund von TCP/IP-Lücken in Gefahr.