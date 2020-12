Adobe Flash End of Life  IT-Infrastrukturen ausmisten

Bereits 2017 angekündigt, endet nun zum Jahresausklang der Support für die weit verbreitete Plattform Flash. Zu seinem Jahrestag war das Programm aus dem Hause Adobe auf über einer Milliarde Endgeräten weltweit aktiv. Doch das beliebte Programm gehört aufgrund der mannigfaltigen Schwachstellen seit jeher zu den bedeutendsten Angriffsvektoren für Malware.

Braucht mein Unternehmen Flash unbedingt oder kann ich meine Applikationen auf eine Alternative migrieren? In den meisten Fällen sollten alle Flash-basierten Anwendungen auf einen neueren Standard überführbar sein. Dies ist unbedingt zu empfehlen. Im Falle, dass dies ausgeschlossen ist, sollte sich das Unternehmen um eine individuelle Fristverlängerung beim Hersteller bemühen. Wenn sich herausstellt, dass das eigene Unternehmen vollumfänglich auf Flash verzichten kann, sollten alle Endgeräte akribisch von jeglicher Flash-Installation befreit werden. Es reicht bereits ein übersehenes Endgerät, um die firmeneigene IT-Infrastruktur zu gefährden. Alternativen finden: Zum einen wäre da das bereits erwähnte HTML5. Um jedoch eine fachgerechte Einschätzung der besten Alternativen zu erhalten, sollten sich Unternehmen mit der hauseigenen IT-Abteilung austauschen. Die IT-Experten und Entwickler können am besten einschätzen, was sie für eine optimale Weiterführung des Tagesgeschäfts nutzen wollen.

Eine der größten IT-Kontroversen des Jahres 2010 war der offene Brief von Steve Jobs mit dem Titel "Thoughts on Flash" [1], in dem der Apple-Mitgründer seine Argumente zur Abkehr von Flash darlegt. Heutzutage verwenden die meisten Webseiten den neueren Standard HTML5, um Animationen und interaktive Inhalte darzustellen. Doch gibt es nach wie vor viele Anbieter und Nutzer, die sich nicht von Flash trennen wollen – sei es aus Nostalgie, Gewohnheit oder Zeitmangel.Um jedoch weiterhin als gewissenhafter und verlässlicher Geschäftspartner wahrgenommen werden zu können, sollte sich jedes Unternehmen der immensen Gefahren bewusst sein, die durch die weitere Nutzung von Flash entstehen. War es schon zuvor ein unvertretbares Risiko, sollten sich spätestens mit dem Ende des Supports für Flash im nächsten Jahr alle Unternehmen von der Adobe Plattform abwenden, so ein aktuelles Kommentar von Tanium.Spätestens mit dem Anfang des neuen Jahres und damit dem Ende des Supports für Flash sollten sich alle Unternehmen folgende Verhaltenstipps zu Herzen nehmen: