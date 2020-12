WiFi-3er-Pack

Vor wenigen Tagen ist die russische Hacker-Gruppe Cozy Bear, auch als APT29 bekannt, in das Netzwerk des US-Finanz- und Handelsministeriums eingedrungen – so ein Bericht der Washington Post. Die Angreifer sollen dabei das Admin-Tool SolarWinds Orion kompromittiert haben, in das sie bereits im März 2020 eine Backdoor einbauten. Diese wurde dem Bericht zufolge dann genutzt, um nach der Installation des betroffenen Updates weitere Ziele zu infizieren. [ mehr