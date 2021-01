Auf Autopilot

Das neue O&O Defrag 24 für Server und Workstation automatisiert mit dem neuen "Install & That's All" die Performance-Optimierung aller Windows-Systeme im Unternehmen. Dazu ist laut Anbieter keine manuelle Einrichtung oder Wartung mehr notwendig, alles würde automatisch konfiguriert.

O&O Defrag 24 verspricht eine automatisierte Festplattenoptimierung.

Zusätzlich wurde die Benutzungsoberfläche von O&O Defrag [1] überarbeitet und an neue Anforderungen angepasst, sodass Nutzer auch weiterhin selbst alle Einstellungen vornehmen können, sollte dies gewünscht sein. Außerdem unterstützt O&O Defrag nun die Windows-Compact-OS-Funktion.



Im Kern der Software hat der Hersteller ebenfalls Verbesserungen vorgenommen. So arbeitet Version 24 jetzt mit der in Windows 10 integrierten Funktion zum Komprimieren von Systemdateien zusammen, um mehr Speicherplatz im Clientbetriebssystem freizumachen. Für rund 167 Euro ist O&O Defrag in der Server-Edition zu haben.