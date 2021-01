Switch für raue Umgebungen

TRENDnet präsentiert den 26-Port-GBit-L2-Managed-PoE+-Rackmount-Switch TI-RP262i. Mit einem nach der Schutzklasse IP30 ausgestatteten Metallgehäuse halte der Switch auch starken Vibrationen und harten Stößen stand.

Geeignet für raue Umgebungen: Der TRENDnet-Switch TI-RP262i.

Das Gerät von TRENDnet [1] könne gleichzeitig in einem Temperaturbereich von -40° bis +70° C in industriellen Umgebungen betrieben werden. Darüber hinaus besitzt das Gerät eine duale, redundante Stromversorgung mit Überlastungsschutz und sei so gegen Stromschwankungen und Stromausfälle geschützt. Für 1649 Euro inklusive Mehrwertsteuer ist der Switch erhältlich.